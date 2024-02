Adeptos do Benfica já dão cor às ruas de Toulouse

A carregar o vídeo ...

São já vários os adeptos do Benfica (equipados a rigor) que dão cor às ruas do centro de Toulouse. O ponto de situação é feito pela equipa de reportagem de Record, a cerca de 6 horas do início da partida a contar para a segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Simão Sabrosa, diretor para as relações internacionais do Benfica, assim como outras figuras ligadas ao clube encarnado, como Diamantino e Carlos Manuel, também marcam presença no local.