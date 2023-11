Adeptos do Boca Juniors e do Fluminense à pancada na praia de Copacabana

A carregar o vídeo ...

Adeptos do Boca Juniors e do Fluminense envolveram-se numa gigantesca cena de pancadaria na praia de Copacabana, perto da 'fan zone' da Conmebol, no Rio de Janeiro, obrigando a polícia a intervir com balas de borracha e gás pimenta. As duas equipas medem forças amanhã na final da Taça Libertadores, no Maracanã, às 20 horas portuguesas. (Vídeo TNT Brasil)