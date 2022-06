Adeptos do Botafogo invadem centro de treinos e confrontam jogadores de Luís Castro

A carregar o vídeo ...

Cerca de 40 adeptos do Botafogo invadiram esta quarta-feira o centro de treinos do clube e confrontaram jogadores sobre os recentes resultados da equipa, treinada por Luís Castro. Segundo revela a imprensa brasileira, os adeptos, pertecentes às claques, contactaram com os futebolistas Del Piage, Diego Gonçalves, Kayque, Lucas Fernandes e Victor Sá, que realizavam tratamentos e trabalho de recuperação, prometendo voltar mais tarde, à hora do treino. O Botafogo perdeu os últimos quatro jogos e é 17.º classificado no Brasileirão. (Vídeo Twitter)