O Esteghlal, orientado por Ricardo Sá Pinto, garantiu esta segunda-feira a qualificação para os quartos de final da Taça do Irão, ao bater o Malavan por 2-0. No final da partida, e numa altura em que já tinha recolhido aos balneários, o treinador português regressou ao relvado para festejar com os adeptos, que gritaram o seu nome em festa. (Vídeo: Instagram/Sá Pinto)