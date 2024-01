Adeptos do Famalicão contestam equipa após novo deslize

A carregar o vídeo ...

Cerca de duas dezenas de adeptos do Famalicão concentraram-se à porta da entrada principal do Estádio Municipal para vincar o seu descontentamento com o comportamento da equipa. Conversa serena com elementos do clube perante o olhar atento do dispositivo policial presente no recinto e onde foi perceptível constatar o desagrado generalizado pelo comportamento dos jogadores:"É preciso sofrer golos para começarem a jogar futebol?"