O Flamengo de Paulo Sousa foi derrotado pelo Botafogo de Luís Castro (0-1) em encontro da quinta jornada do Brasileirão e os adeptos do Mengão cantaram por... Jorge Jesus, que recentemente expressou o desejo de regressar ao clube. "Olé, olé, olé, mister, mister!", podia ouvir-se no Estádio Nacional de Brasília.