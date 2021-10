Adeptos do Flamengo esgotam a paciência com Renato Gaúcho e pedem... Jorge Jesus

A carregar o vídeo ...

O Flamengo foi eliminado da Taça do Brasil pelo Athletico Paranaense, na madrugada desta quinta-feira, agravando ainda mais o mau momento do clube. O 'mengão' não somou qualquer vitória nos últimos quatro jogos oficiais, e os adeptos perderam a paciência no final do jogo com o treinador Renato Gaúcho, enquanto entoavam cânticos a lembrar... Jorge Jesus. (Vídeo: Cahê Mota/Twitter)