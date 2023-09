Adeptos do Flamengo 'loucos' com Everton Cebolinha: «Irmão, quase dei um soco na televisão...»

A carregar o vídeo ...

O Botafogo-Flamengo (1-2), que levou Bruno Lage a colocar o seu lugar na equipa da casa à disposição , contou com um lance caricato e que deixou os adeptos visitantes 'de cabelos em pé'. Numa altura em que o Botafogo tentava o empate já nos instantes finais, e onde até o guarda-redes Lucas Perri estava na grande área adversária, o ex-Benfica Everton Cebolinha teve tudo para colocar um ponto final na partida, num lance onde apareceu isolado. O problema é que o brasileiro optou por continuar a correr com a bola ao invés de a passar ou de rematar, momento que deu origem a muitas críticas nas redes sociais: "Irmão, eu quase dei um soco na televisão" ou "a capacidade de fazer sempre a pior jogada é impressionante", são alguns dos comentários que se podem ler no X. (: SporTV)