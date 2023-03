A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Flamengo insultaram Vítor Pereira e gritaram "burro, burro" quando o treinador português substituiu De Arrascaeta durante o jogo com o Vasco, que o 'Mengão ganhou, por, garantindo o apuramento para a final do campeonato carioca. Oque retirou o uguaio do jogo por problemas físicos. (Vídeo Wesley Ramon/Twitter)