Adeptos do Flamengo protestam no Ninho do Urubu: «Acabou o amor, vai virar um inferno»

A carregar o vídeo ...

Vivem-se tempos conturbados no Flamengo e esta terça-feira os adeptos decidiram fazer ouvir a sua voz. Perto de 60 pessoas juntaram-se na entrada do Ninho do Urubu e deixaram bem claro que não vão tolerar mais resultados negativos. "Equipa sem vergonha" e "Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno" foram as frases mais ouvidas e às quais nem os jogadores da equipa Sub-20 escaparam.



O policiamento foi reforçado e os ânimos acalmaram mas, ainda assim, voaram ovos a direção dos carros dos jogadores. Recorde-se que o Flamengo não vence há três jogos no Campeonato Brasileiro e caiu para o quarto lugar, com 49 pontos. Depois da derrota com o Ceará em pleno Maracanã, no domingo, a direção reuniu-se de emergência para determinar o futuro do treinador Rogério Ceni. [VÍDEO: Caíque Andrade Twitter]