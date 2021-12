A carregar o vídeo ...

O Flamengo ganhou ao Ceará por(com golos de Gabigol e Matheuzinho), no Maracanã, com 48 mil adeptos nas bancadas que no final do jogo ovacionaram Jorge Jesus cantando "Olé, olé, olé, Mister! Mister". O clube despediu Renato Gaúcho e procura um novo treinador. (Vídeo Twitter)