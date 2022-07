Adeptos do Indepediente provocam caos junto ao estádio: polícia teve de usar gás lacrimogéneo

A carregar o vídeo ...

Um grupo de adeptos do Indepediente provocam o caos junto ao estádio do clube argentino, após o empate a zero diante do Rosário Central. Os protestos terão sido dirigidos à direção do Indepediente. A polícia foi obrigada a intervir, tendo mesmo usado gás lacrimogéneo para tentar dispersar os adeptos. [Vídeo: Twitter Diário Olé]