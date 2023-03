Adeptos do Inter revoltados por não poderem entrar no Dragão

A carregar o vídeo ...

Largas centenas de adeptos do Inter Milão foram impedidos de entrar no Estádio do Dragão para assistir ao encontro com o FC Porto, por terem na sua posse bilhetes destinados para a zona destinada aos fãs portistas. Confirma-se desta forma aquilo que o FC Porto havia alertado na véspera, na qual garantira que, "por razões de segurança", não seria "permitido acesso ao recinto desportivo por parte de adeptos do clube visitante que sejam portadores de ingressos que não tenham sido adquiridos diretamente junto do Football Club Internazionale Milano".



Note-se que, durante a tarde, alguma imprensa italiana havia falado de um suposto acordo entre as partes, que previa a possibilidade dos adeptos italianos aceder ao estádio, desde que não levassem adereços alusivos ao clube de Milão.



(vídeo: Simone Togna)