Adeptos do Man. United deliciados com vídeo de fãs do Liverpool em fúria com... Bruno Fernandes

Um vídeo de um grupo de adeptos do Liverpool em fúria com Bruno Fernandes (no momento em que o português agarrou a bola e retardou o recomeço do clássico de segunda-feira) está a ganhar destaque nas redes sociais junto dos fãs do Manchester United. "O Bruno valeu cada cêntimo pelo este vídeo", escreveu um dos seguidores dos red devils.