Adeptos do Milan insultam Gasperini e o treinador da Atalanta... atira uma sanduíche

Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, esteve envolvido numa confusão com uns adeptos do Milan, depois da derrota (0-2) da sua equipa frente ao rivais milaneses. Nas imediações do estádio, Gasperini, no seu carro, foi confrontado por adeptos do Milan e o treinador italiano respondeu... atirando uma sandes na direção do veículo onde seguiam os adeptos provocadores.