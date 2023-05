Adeptos do Nápoles já fazem os preparativos para a festa do título no Diego Armando Maradona

A carregar o vídeo ...

O Nápoles pode sagrar-se campeão italiano esta quinta-feira. Para o encontro de hoje, frente à Udinese, os napolitanos - onde atua o português Mário Rui - precisam apenas de pontuar para celebrar o terceiro título da sua história, algo que não acontece desde 1989/90. Apesar de o encontro ser fora de casa, os adeptos que não se deslocaram até ao terreno do rival apareceram 'em peso' nas imediações do Estádio Diego Armando Maradona para fazer aquela que esperam ser a festa do título. O encontro com a Udinese arranca às 19:45 horas e poderá seguir tudo em direto,