Adeptos do Oriente Petrolero agrediram árbitros e roubaram-lhes os pertences no balneário

O jogo com o The Strongest terminou da pior forma na Bolívia, a contar para a nona jornada do campeonato. Os meios de comunicação social daquele país reportagem que 12 adeptos da equipa da casa, o Oriente Petrolero, dirigiram-se ao balneário dos árbitro quando a partida acabou. Acabaram por agredir o juízes do encontros, roubando-lhes de seguida alguns dos seus pertences. As imagens são referentes ao apuramento do estragos que mostram a forma como ficaram as cabines.