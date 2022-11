A carregar o vídeo ...

O Palmeiras sagrou-se campeão nacional brasileiro sem entrar em campo, fruto da derrota do Internacional frente ao América Mineiro esta quarta-feira e os adeptos do Verdão não perderam tempo em sair para as ruas para festejar um título que escapava ao Porco desde 2018. [Vídeo: Felipe Gomes Ruiz/Twitter]