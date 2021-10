Adeptos do Paysandu irritam-se por a equipa estar a perder por 3-0 e invadem o campo

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Paysandu perderam as estribeiras no jogo de ontem com o Ituano, na Série C do Brasileirão. Aos 13 minutos da segunda parte a equipa perdia por 3-0 e os elementos da claque do clube invadiram o campo, claramente insatisfeitos com o desempenho dos jogadores. As duas equipas refugiaram-se nos balneários até a situação acalmar. O jogo foi depois retomado e o Ituano venceu, por 4-1. (Vídeo Twitter)