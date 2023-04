A carregar o vídeo ...

Vida difícil para Lionel Messi após a conquista do Mundial... Em 'casa', no Parque dos Princípes, os adeptos do Paris Saint-Germain voltaram a assobiar o jogador argentino, que derrotou a França na final do Qatar'2022, antes do encontro com o Lyon, deste domingo. O contrato acaba para Messi no final da temporada e este poderá ser um dos últimos encontros que faz em Paris.