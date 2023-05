Adeptos do PSG foram para a porta de casa de Neymar pedir para que o brasileiro vá embora

A carregar o vídeo ...

Não foi só Messi que foi alvo de contestação, como já noticiámos. Neymar também foi alvo da fúria dos adeptos do Paris Saint-Germain. Só que os contestatários não se limitaram a gritar palavras de ordem junto à sede do clube, em Paris. Junto à casa do brasileiro, ouviram-se gritos no sentido a apelar à saída de Neymar, jogador que está lesionado até ao final da temporada. Nas redes sociais, o internacional canarinho mostrou um lamento em relação a esse facto. "Acabaram de sair da porta da minha casa", disse.