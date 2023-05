Adeptos do PSG juntam-se em Paris para insultar Messi: «Filho da p...»

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Paris Saint-Germain não gostaram da mais recente atitude de Lionel Messi, agora multado pelo clube e castigado, depois de ter viajado para a Arábia Saudita após a mais recente derrota no campeonato. Por isso, dezenas de fãs parisienses juntaram-se junto à sede do PSG para manifestarem o desagrado em relação ao melhor futebolista do Mundo da atualidade: "Messi, filho da p***!", cantaram a alto e bom som... em castelhano.