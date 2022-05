Adeptos do Rio Ave queimam caixão junto ao estádio do despromovido Varzim

A carregar o vídeo ...

Não é novidade a rivalidade intensa que existe entre Rio Ave e Varzim, mas ganhou a verdade é que ganhou uma nova vida esta época, que voltou a colocar os dois clubes no mesmo escalão pela primeira vez de 2008. A temporada 2021/22 terminou com desfechos antagónicos para os dois clubes, com os vilacondenses a garantirem o regresso à 1ª Liga e os poveiros a caírem para a Liga 3. Para celebrar esse facto, adeptos do Rio Ave colocaram e queimaram um caixão junto ao estádio do Varzim, momento captado através de um vídeo partilhado em grupos de WhatsApp. Recorde-se que há um ano, depois da descida da equipa de Vila de Conde à 2ª Liga, adeptos da formação da Póvoa de Varzim tinham deixado um caixão na rotunda junto ao Estádio dos Arcos. Esse caixão acabaria depois por ser queimado no relvado do Estádio do Varzim por adeptos do Rio Ave.