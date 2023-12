Adeptos do Sporting rendidos à exibição de Eduardo Quaresma: central recebeu vénias quando saiu

A carregar o vídeo ...

Muitos adeptos do Sporting ficaram admirados quando o nome de Eduardo Quaresma surgiu no onze inicial do Sporting para o clássico com o FC Porto esta noite, mas a verdade é que a exibição do jovem defesa-central parece ter conquistado o público leonino em Alvalade. Saiu aos 61 minutos, para dar lugar a Nuno Santos, e foi ovacionado.