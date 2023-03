Adeptos do Valencia adulteram 'outdoor' de Cristiano Ronaldo sobre calvície para protestar contra Peter Lim

A carregar o vídeo ...

Peter Lim continha a colher grandes anticorpos entre os adeptos do Valencia, que querem a sua saída imediata, com o emblema che a definhar no campeonato espanhol e a ocupar um preocupante 18º lugar. Como forma de protesto, os fãs mais acérrimos adulteraram um outdoor com Cristiano Ronaldo. No caso, o português surge como cara da Insparya, empresa de rejuvenescimento capilar onde CR7 é sócio. "Recupera o teu cabelo", lia-se na mensagem original. No mesmo local, está agora escrito "Recupera o teu clube": "Lim out", acrescenta-se.