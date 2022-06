A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Sporting e do Benfica envolveram-se em confrontos nas Laranjeiras (Lisboa) depois do jogo de futsal entre as duas equipas, realizado quarta-feira na Luz, que os leões venceram por 4-3 após prolongamento . Ao que o Correio da Manhã apurou junto de fonte da polícia, na origem das agressões estiveram danos provocados numa viatura.