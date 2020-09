A carregar o vídeo ...

A equipa do Corinthians foi recebida num ambiente muito tenso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, depois de perder com o Fluminense, por 2-1. Os adeptos do 'Timão' pediram satisfações aos jogadores de forma bastante agressiva, os seguranças do clube não conseguiram conter a multidão e os jogadores tiveram de correr para dentro do autocarro. (Vídeo TV Gazeta)