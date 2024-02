Adeptos feridos, garrafas, pedras, cadeiras: o cenário de caos e violência antes do Famalicão-Sporting

A carregar o vídeo ...

Vários adeptos ficaram feridos na sequência de desacatos junto ao estádio, antes do Famalicão-Sporting. O cenário mais grave ocorreu na esplanada de um café perto do estádio, com elementos das duas equipas em confrontos, pedras e garrafas pelo ar. Vários automóveis foram atingidos e com vidros completamente partidos. Um dos adeptos feridos com mais gravidade pertence à direção do Famalicão na organização de jogos mas também simpatizantes do Sporting tiveram de receber assistência.



A situação terá sido originada quando cerca de 200 adeptos do Sporting, fora do habitual esquema de segurança, espalharam o caos por vários cafés até ao momento em que encontraram outros elementos da claque do Famalicão, originando-se os confrontos de maior gravidade.