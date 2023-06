Adeptos invadem relvado a 9 segundos do final, árbitro suspende jogo e retoma-o... com uma equipa em campo

A carregar o vídeo ...

E quando pensamos que já assistimos de tudo no futebol, eis que surge sempre algo que nos faz rapidamente mudar de ideias. Foi isso que aconteceu esta sexta-feira, no jogo entre o Le Havre e o já despromovido Dijon, na última jornada da Ligue 2. Os anfitriões venciam por 1-0 a nove segundos do final do jogo (resultado que servia para se sagrarem campeões) quando os adeptos da casa invadiram o relvado em massa. O árbitro temeu pela segurança dos jogadores e ordenou a recolha das equipas aos balneários. Restabelecida a ordem no estádio, o juiz chamou as duas equipas, mas o Dijon recusou-se a regressar ao relvado para disputar apenas nove segundos de jogo, decisão que não impediu o árbitro de retomar o jogo... mesmo com apenas uma equipa em campo, a campeã nacional da Ligue 2. No final, houve, claro, a merecida festa com uma 'valente' enchente de adeptos no relvado.