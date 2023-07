A carregar o vídeo ...

O encontro entre México e Qatar, ganho pelos qataris por 1-0, ficou marcado por violentas cenas de pancadaria nas bancadas entre adeptos mexicanos, do qual resultaram ferimentos em alguns fãs. Um deles foi esfaqueado e um outro acabou com ferimentos evidentes no rosto. A situação está a ser investigada pelas autoridades.