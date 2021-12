Adeptos param Umtiti à saída do treino e jogador pede "respeito": «O carro é teu? Foste tu que o pagaste?»

A carregar o vídeo ...

Esta quarta-feira, após o treino do Barcelona realizado de manhã, um grupo de adeptos esperou pelos jogadores para tentar parar as viaturas e conseguir fotos. No momento da saída de Umtiti, uns jovens colocaram-se à frente da viatura aos saltos, o que perturbou o jogador francês. "O carro é teu? Foste tu que o pagaste? Sabes o que é o respeito?", 'atirou' Umtiti, depois de sair da viatura.