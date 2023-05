A carregar o vídeo ...

Nicolás Otamendi, capitão do Benfica, pegou no microfone e falou para os adeptos no Marquês de Pombal. Os adeptos pediram para que o argentino permanecesse na Luz. "O que mais desejava era estar aqui no Marquês. Sabia que era algo único e inexplicável", disse [Imagens: BTV]