A carregar o vídeo ...

O final do encontro entre Belenenses SAD e Benfica teve direito a contestação dos adeptos presentes no Estádio Nacional, que dedicaram ainda um cântico a Pedro Proença, presidente da Liga Portugal. Após o apito final de Manuel Mota, Seferovic, João Mário e Valentino Lázaro deram as suas camisolas a alguns adeptos presentes no recinto.