Adi Hütter elogiou, esta quinta-feira, a exibição de Ilsanker no triunfo (0-3) do Eintracht Frankfurt no reduto do Werder Bremen, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Bundesliga, partida em que o médio austríaco de 31 anos marcou dois golos. [Vídeo: Omnisport]