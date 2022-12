Adidas confirma que o segundo golo do Japão é legal... por 1,88 milímetros

A carregar o vídeo ...

O segundo golo do Japão, que deu a vitória à seleção nipónica no duelo com a Espanha, e a consequente liderança do Grupo E, tem sido tema de debate, mas a Adidas, fabricante da bola do Mundial, parece ter esclarecido devidamente a questão, conforme conta Duarte Gomes, antigo árbitro português, no Facebook. No lance do golo a bola parece sair pela linha de fundo, o árbitro também pensou da mesma forma, mas o VAR considerou que não e. Nestas imagens é possível ver que a bola de facto não saiu... por 1,88 milímetros. (Vídeo Facebook)