Adjunto de Abel Ferreira arrasa arbitragem: «Escusam de continuar a mandar areia para os olhos»

João Martins comandou este domingo, na ausência de Abel Ferreira por suspensão, a equipa do Palmeiras no empate fora de casa diante do Athletico Paranaense (2-2) e, no final da partida, não poupou nas críticas à arbitragem, enumerando vários lances que, segundo o próprio, tiveram impacto direto no resultado final. (: TNT Sports Brasil)