Adjunto de Abel Ferreira tapa boca com fita adesiva em protesto contra a arbitragem

Depois da expulsão na primeira jornada frente ao Cuiabá - consequentemente faltando ao segundo jogo frente ao Vasco -, Abel Ferreira voltou a ver um cartão amarelo na partida deste sábado frente ao Corinthians , mas, desta vez, com o banco do 'verdão' a reagir. João Martins pegou mesmo numa fita adesiva verde para tapar a boca, como protesto pela decisão do juíz... e acabou por ver também um amarelo