Adjunto de Klopp destaca rivalidade entre FC Porto, Benfica e Sporting: «É outro nível...»

Pep Lijnders, adjunto de Klopp no Liverpool que trabalhou no FC Porto entre 2008 e 2014, destacou esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Manchester City - amanhã pelas 20 horas -, a rivalidade entre FC Porto, Benfica e Sporting. Questionado acerca do facto de tanto citizens como reds estarem a incentivar os respetivos adeptos a terem comportamentos adequados, o holandês sublinhou as disputas acesas entre os três clubes portugueses, que considera serem de "outro nível". (Vídeo: Football Daily)