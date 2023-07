A carregar o vídeo ...

No olho do furacão por conta da agressão a Pedro após a vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro, o treinador adjunto Pablo Fernández não é virgem neste tipo de casos. Em agosto de 2021, durante o jogo entre Nice e Marselha, na altura a equipa de Jorge Sampaoli orientada, o adjunto envolveu-se numa invasão de relvado e deu um murro a um adepto.