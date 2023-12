Adjunto de Schmidt não gostou dos protestos e Luisão pediu calma: outro ângulo da contestação dos adeptos do Benfica

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt foi muito contestado pelos adeptos do Benfica por tirar João Neves, na segunda parte do jogo com o Farense. Neste outro ângulo da confusão, é possível ver Jens Wissing, adjunto do treinador alemão, irritado com os protestos e Luisão e Ricardo Lemos a pedirem calma aos sócios encarnados. [Vídeo: Twitter @edenhazardofc]