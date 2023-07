Adora chocolate, odeia passadeira e tem um plano para acabar com a fome: Rafael Leão abre o livro

A carregar o vídeo ...

De férias no Mediterrâneo com a família, num passeio a bordo de um iate, Rafael Leão respondeu a 17 perguntas dos fãs, onde revelou algumas curiosidades, como não gostar de acordar cedo ou de correr na passadeira, bem como o peso da responsabilidade de na próxima época passar a vestir a camisola 10 no Milan. Entre a família gerou-se uma animada discussão sobre o número de filhos que o jogador pretende ter. O pai, com um boné do Benfica, prefere mais rapazes do que raparigas... (Vídeo YouTube Rafael Leão)