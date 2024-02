Advogada diz que Fernando Saul vai manter as atividades de Oficial de Ligação aos Adeptos do FC Porto

A carregar o vídeo ...

Cristiana Carvalho, advogada de Fernando Saul, Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) do FC Porto, considerou "justa" a medida de coação aplicada ao seu cliente - Termo de identidade e residência e proibição de contactos com envolvidos no processo - no âmbito da Operação Pretoriano e revelou que este vai manter as suas funções nos dragões. Cristiana Carvalho adiantou ainda que os advogados só terão o despacho de acusação amanhã.