Advogado de Salvio sobre Magali: «Tinha o corpo dentro do carro a tentar puxar o cabelo da outra»

A carregar o vídeo ...

Fernando Sicilia, advogado de Salvio, explicou num programa de televisão na Argentina os contornos do suposto, a ex-mulher, por parte do antigo jogador do Benfica. Sicilia explica que a mulher que seguia no carro com o avançado do Boca Juniors não era, mas sim uma prima desta. E que Magali pendurou-se no carro, tentando agredir a mulher, pensando tratar-se de Sol. (Vídeo YouTube)