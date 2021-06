Afinal, não foi Cristiano Ronaldo o primeiro a falar da Coca Cola no Euro'2020

A carregar o vídeo ...

Durante largos dias pensou-se que tinha sido Cristiano Ronaldo o primeiro a falar sobre a Coca Cola numa conferência de imprensa do Euro'2020, mas ao que parece... não foi bem assim. Segundo a imprensa espanhola, terá sido Luis Enrique, antes do duelo com a Suécia, o primeiro a soltar um comentário a propósito daquela bebida e neste caso com um conselho bem claro: "rapazes, não bebam Coca Cola".