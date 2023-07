Afirmação no Benfica, passagem pelo At. Madrid, lesões e o possível regresso à Luz: os altos e baixos de João Félix

A carregar o vídeo ...

Cinco anos passaram desde que João Félix começou a dar nas vistas na equipa principal do Benfica e muito mudou desde então. O então jovem, com 19 anos, evidenciou-se nas águias, deu o salto para Espanha, mas desde então a sua carreira tem andado em altos e baixos. No vídeo acima pode recordar todos os passos desde 2018 até agora, num momento em que se fala no possível regresso ao clube da Luz.