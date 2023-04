A carregar o vídeo ...

Diante do Légia Varsóvia, Afonso Sousa foi uma das figuras do Lech Poznan, ao marcar os dois golos da sua equipa num empate a dois golos. Mas também protagonizou um momento caricato, quando provocou a queda de um colega desta forma. A cara do treinador John van den Brom diz tudo...