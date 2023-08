A carregar o vídeo ...

A Lore Agency, que agencia Gonçalo Borges, publicou nas redes sociais novas imagens do lance do penálti de Costinha sobre Gonçalo Borges, que deu o 1-1 e permitiu ao FC Porto iniciar a reviravolta frente ao Rio Ave - triunfando por 2-1. Pode ver as imagens que passaram na transmissão AQUI