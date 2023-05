A carregar o vídeo ...

Façamos o exercício: tente dizer em voz alta Khvicha Kvaratskhelia. Correu mal? Não se preocupe que há muita gente que não consegue mesmo... O nome do jogador georgiano do Nápoles, jovem craque que brilha esta época no campeão italiano, é bem difícil de pronunciar e Agüero meteu os pés pelas mãos... [Vídeo Twitter]