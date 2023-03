Agüero deixa mensagem a Laporta sobre Messi que deixa adeptos do Barcelona com água na boca

A carregar o vídeo ...

Sergio Agüero protagonizou, esta quinta-feira durante uma transmissão em direto da Kings League, um momento que está a deixar os adeptos do Barcelona com esperanças no que diz respeito a um eventual regresso de Messi ao clube. O antigo avançado argentino, um grande amigo do astro do PSG, deixou uma mensagem a Laporta, presidente dos catalães: "Acredito que tenha de trazer Messi de volta. É preciso fazer esse esforço. O Leo [Messi] 'nasceu' em Barcelona e acredito que se devia retirar lá", atirou. (Vídeo: Twitter)