«Agora podes ficar no chão uma hora...»: Jorge Jesus revela o que disse ao guarda-redes do D. Kiev

Jorge Jesus foi convidado a revelar as palavras que disse a Bushchan, guarda-redes do Dínamo Kiev, no final do jogo desta quinta-feira, em que o Fenerbahçe venceu por 2-1,. "Fiz-lhe um gesto. Disse-lhe: 'Agora podes mandar-te para o chão à vontade, podes estar aí no chão uma hora que agora não tem problema", atirou o experiente técnico luso. [: FB TV]